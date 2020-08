Direct : PSG / Sochaux (0-0)

Ce soir, le PSG affronte Sochaux dans un Parc des Princes à huis clos afin de préparer le Final 8 de la Ligue des Champions à Lisbonne. Pour cette rencontre, Thomas Tuchel a décidé de faire une large revue d’effectif en laissant de côté Neymar, Icardi, Di Maria, Thiago Silva, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Kehrer…. et convoqué pour la première fois des jeunes comme Xavi Simons ou Edouard Michut. Le coach allemand va utiliser ce match pour relancer Juan Bernat et Abdou Diallo, qui revienne de longue période d’absence. Pour ce match, Thomas Tuchel a donc titularisé le latéral gauche espagnol, qui n’a plus joué depuis cinq mois dans une équipe mixte entre expérience et jeunesse. Un match qui va se dérouler en deux fois 40 minutes.

Le XI du PSG : XI du PSG : Navas – Dagba, Mbe Soh, Diallo, Bernat – Sarabia, Paredes, Herrera, Draxler – Choupo-Moting, Kalimuendo

Remplaçants : Remplaçants : El Chadaille, Bakker, Bulka, Gueye, Kamara, Michut, Nagera, Pembélé, Rico, Ruiz, Simons

Le XI de Sochaux : Prévot – Paye, Lacroix, F.Pogba, Ndour – Lopy, Weissbeck, Thioune, Soumaré – Ourega, Kitala

Remplaçants : Long, Jeannin, Sans, Mbakata, Moltenis, Diedhiou, Daham, Ndiaye, Ntola