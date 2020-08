Direct – RB Leipzig / PSG : 0-2

Ce soir est très spécial. Le PSG vit ce mardi la seconde demi-finale de Champions League de son histoire. Nous attendions cela depuis 1995 et une élimination face à l’AC Milan (0-1 et 0-2). Vingt-cinq années d’attente qui pourraient basculer sur une première : un ticket pour la finale de la reine des compétitions de clubs. Un sacré cadeau pour les 50 ans du club. Pour l’obtenir, il faudra un alignement des planètes. Et des étoiles de l’équipe du PSG. Oui, ce soir il faut battre le RB Leipzig dans le cadre de la première opposition franco-allemande de la semaine. Dans cette perspective, Thomas Tuchel a choisi de débuter en 4-3-3 avec un trio Herrera-Marquinhos-Paredes dans l’entre-jeu, et une attaque sans Icardi mais avec Di Maria, Neymar et Mbappé. Côté Leipzig, il est plus difficile de décrypter l’animation prévue. Les Allemands pourraient jouer avec quatre défenseurs.

Après quelques opportunités (une frappe de Neymar sur le poteau à la 6e), Marquinhos coupe de la tête un coup de pied arrêté de Di Maria (13e) et ouvre la marque. Le PSG a la possession du ballon, Neymar retrouve le poteau sur coup franc et c’est finalement une erreur de Gulascsi qui permet à Di Maria de marquer le 2-0 grâce à une remise en or de Neymar. C’est le score logique à la pause.

Feuille de match du RB Leipzig / PSG

Demi-finale de l’UEFA Champions League | Estádio do Sport Lisboa e Benfica à Lisbonne le mardi 18 août 2020 à 21 heures | Diffuseur : RMC Sport 1 | Arbitre : Björn Kuipers (NED) – Arbitres assistants : Sander van Roekel et Erwin Zeinstra (NED) – VAR : Pol van Boekel (NED) et Dennis Higler (NED). Avertissement : Kimpembe

RB Leipzig : Gulácsi – Mukiele, Upamecano, Klostermann – Laimer, Kampl, Sabitzer, Angeliño – Olmo (Forsberg 46e), Poulsen (c), Nkunku (Schick 46e)

: Gulácsi – Mukiele, Upamecano, Klostermann – Laimer, Kampl, Sabitzer, Angeliño – Olmo (Forsberg 46e), Poulsen (c), Nkunku (Schick 46e) Remplaçants parmi : Mvogo, Tschauner, Orban, Haidara, Forsberg, Adams, Lookman, Wosz, Krauss, Schick, Novoa Ramos, Borkwoski, Halstenberg

parmi : Mvogo, Tschauner, Orban, Haidara, Forsberg, Adams, Lookman, Wosz, Krauss, Schick, Novoa Ramos, Borkwoski, Halstenberg Entraîneur : Nagelsmann