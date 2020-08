Djellit : “Navas est un guide pour ce PSG”

Le 18 août prochain, le PSG affrontera le RB Leipzig en demi-finale de Ligue des champions. Et pour cette rencontre, de nombreuses incertitudes planent autour de la forme physique de certains joueurs parisiens. Keylor Navas et Marco Verratti sont notamment très incertains pour cette demi-finale. Le portier des Rouge et Bleu souffre d’une lésion du biceps fémoral. Cependant, le PSG pourra compter sur les retours d’Ángel Di María (retour de suspension) et Kylian Mbappé.

Dans L’Équipe du Soir, le chroniqueur – Nabil Djellit – a été questionné sur Keylor Navas. Il s’est montré dithyrambique envers le gardien de 33 ans. “L’absence de Navas m’interpelle. Pour moi, elle est plus impactante que le retour de Di María. Avec Keylor Navas, le PSG a trouvé la solution à un poste où le club était en difficulté depuis quasiment le début de l’ère QSI. Il y a Navas et ses performances mais il y a aussi Navas qui rassure les autres, le leader, a déclaré Djellit dans l’EDS. Je ne vois pas l’équivalent sur le banc pour Navas. Alors Sergio Rico est un très bon gardien mais il manque de rythme, de repère et apporte moins de certitudes. Navas pour moi, c’est un joueur clé cette saison du PSG (…) Navas c’est plus que ça, c’est aussi une expérience. C’est un garçon qui a gagné trois fois la Ligue des champions (en 2016,2017, 2018 avec le Real Madrid, ndlr), c’est un guide pour ce PSG. C’est quasiment sur les deux trois dernières années la meilleure recrue du PSG. Navas pourrait manquer.”