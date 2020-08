Djorkaeff  : “Pas de drames, pas d’affaires au PSG, Leonardo y est sans doute pour quelque chose”

Quatre titres nationaux et une finale de la Ligue des champions perdue 1-0 face au FC Bayern, la saison sportive 2019/2020 a été proche de la perfection pour le PSG. Pour Youri Djorkaeff (52 ans), le club francilien doit s’inscrire dans la continuité désormais, enrichir son effectif, notamment au milieu de terrain, et faire confiance à son directeur sportif, Leonardo, gage de stabilité et de sérénité.

“Tuchel a été bon mais est tombé sur un grand adversaire. Pourquoi tout balayer ? Le PSG était porté par une vague jusqu’en finale, mais elle est tombée sur un mur où beaucoup se seraient écrasés“, juge Djorkaeff dans France Football. “On sait que le milieu doit être renforcé, il faut avoir une solution en cas de blessure ou de suspension de Verratti. On voit bien que Marquinhos n’est pas à sa place. Ça dépanne, mais en finale, face à un tel adversaire, ça ne passe plus. Et il y a aussi la composition du banc. Le Bayern peut se permettre d’y laisser deux champions du monde ! Le rôle de Leonardo dans cette saison 2019/20 ? C’est vrai qu’il n’y a pas eu de drames, de complots et d’affaires cette année. Leonardo y est sans doute pour quelque chose…“