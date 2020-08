Duluc : “La difficulté pour le PSG sera d’être à la hauteur de cette chance”

Si l’Olympique Lyonnais a prouvé que le statut de favori sur le papier ne qualifiait personne, certains observateurs font déjà la fine bouche au cas où le PSG se qualifierait aux dépens du RB Leipzig pour la finale de la Ligue des champions… Parmi eux le journaliste Vincent Duluc qui signe l’édito de L’Equipe ce mercredi en minimisant au préalable le mérite du PSG en cas de qualification pour la finale européenne. Autant dire qu’on entendra parler d’échec si le PSG ne gagne pas ce soir…

“La difficulté pour le PSG sera d’être à la hauteur de cette chance qui a accompagné son parcours, comme l’OM avait su l’être lors de la seule conquête française en C1, en éliminant Glentoran, le Dinamo Bucarest, les Rangers, le FC Bruges et le CSKA Moscou pour parvenir en finale face à Milan (1-0). Disputer une demi-finale de Ligue des champions, quand on s’est cogné aussi souvent au plafond de verre des étages inférieurs, ne peut être un accomplissement que lorsque l’on ne rencontre pas Leipzig. Certes, on a bien remarqué que le PSG n’a pas encore livré un grand match depuis la reprise, mais si sa structure reste peu visible et ses élans intermittents, le sentiment collectif et les grands talents sont là : l’entrée de Mbappé a sauvé Paris contre l’Atalanta, un soir où Neymar a été un magicien chaque fois qu’il a touché le ballon et qu’il ne tirait pas au but”, commente le journaliste dans le journal sportif. “On passe des mois et des mois, depuis près de dix ans, à se demander si ce sera l’année du PSG, alors qu’il suffirait, aujourd’hui, que ce soit la bonne semaine.”