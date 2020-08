Echouafni : “C’est le banc qui a obtenu cette qualification”

Ce dimanche, la section féminine du PSG a validé son ticket pour la finale de la Coupe de France en venant difficilement à bout des Girondin(e)s de Bordeaux sur le score de 2-1. Les Parisiennes se présenteront donc face à l’OL ce dimanche 9 août du côté d’Auxerre. Au sortir de cette qualification, Olivier Echouafni a fait part de toute sa satisfaction sur le site rouge et bleu. L’entraîneur francilien met notamment en avant les joueuses sorties du banc qui ont fait un bien fou à son onze.

“Ce sont les plus belles victoires celles-là, celles qui forgent des groupes, qui sont obtenues dans la difficulté. Ce qu’il faut retenir, c’est la qualification, on ne retient que celui qui se qualifie et on est allé chercher notre place en finale. C’est le banc qui l’a obtenue cette qualification. J’avais dit aux filles du banc de se tenir prêtes et c’est ce qu’elles ont fait, Sandy, Sara, Bruun, Ramona, ont apporté de la fraîcheur et tout ce qu’il fallait pour aller chercher cette qualification. Il ne reste plus que 90 minutes pour aller chercher un titre, et une finale ça se gagne. On va aller à Auxerre pour récupérer ce titre.”