Echouafni : “Cette finale face à l’OL se prépare dans le calme et la sérénité”

Après leur victoire face aux Girondins de Bordeaux (2-1) en demi-finale de la Coupe de France, les Féminines du PSG affronteront l’Olympique Lyonnais ce dimanche 9 août (à 21h sur Eurosport 2) du côté d’Auxerre. Les Parisiennes tenteront de faire vaciller l’hégémonie lyonnaise sur le plan national. Et à la veille de cette rencontre, l’entraîneur parisien – Olivier Echouafni – est revenu sur l’état d’esprit de son groupe.

“Cette finale se prépare dans le calme et la sérénité, tout en étant bien concentrés sur ce qui va nous attendre dimanche, a déclaré Echouafni sur psg.fr. On se sent prêts, on a vécu un bon premier match en demi-finale, et ça nous a bien préparé en vue de cette finale.”

Olivier Echouafni espère notamment réaliser le même exploit qu’en 2018 lors de la belle victoire parisienne en finale de Coupe de France face à l’OL (1-0). “La finale il y a deux ans, on doit s’appuyer dessus, puisque ça peut leur faire prendre conscience que, dans le football, tout est possible. Il y a 11 joueuses de chaque côté, et ça se joue très souvent sur des petits détails quand on évolue au très haut niveau. Ce qui a été fait il y a deux ans était très intéressant et on doit maintenant être capables de s’appuyer dessus.”

Sur son site internet, L’Equipe nous informe que cette finale de Coupe de France féminine entre Parisiennes et Lyonnaise se disputera devant 4.500 spectateurs présents dans les tribunes de l’Abbé-Deschamps (Auxerre). À cela s’ajoute 500 personnes accréditées. Les spectateurs devront porter un masque durant tout le match.