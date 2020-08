Echouafni : “Le haut niveau c’est ça, cela se joue à un tir au but”

Scénario cruel pour la section féminine du Paris Saint-Germain face à l’Olympique Lyonnais : au terme d’une finale de Coupe de France étriquée (0-0), les filles d’Olivier Echouafni ont perdu leur séance de tirs au but (4 TAB à 3). Forcément, au sortir de ce revers, c’est la déception qui transparait des mots du coach francilien.

“C’est presque cruel parce que je pense que notre plan avait parfaitement fonctionné. On pensait qu’il y aurait trois matches dans la même rencontre, et c’est ce qu’il s’est passé. Le haut niveau, c’est ça. Cela se joue sur un tir au but. Malheureusement, encore une fois, cela ne termine pas en notre faveur. Nous avons encore manqué de réussite. Il faut s’appuyer sur ce que nous avons fait depuis la reprise. On est toujours en phase de préparation pour la reprise du championnat, mais aussi pour la Champions League. Il faut se projeter dès maintenant sur ce qui va nous attendre. On va bien se préparer. On aurait aimé rentrer à Paris avec ce titre. Malheureusement, ce n’est pas le cas. Nous allons vite repartir de l’avant parce que mes joueuses auraient mérité cette récompense“, a analysé Olivier Echouafni sur le site officiel du PSG.