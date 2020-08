Echouafni : “On a à cœur d’aller chercher un titre”

Demain soir (20h30, Eurosport 2), les Féminines du PSG vont retrouver la joie de jouer un match officiel après quatre mois d’arrêt avec la demi-finale de Coupe de France contre Bordeaux à Libourne. À 24 heures de cette rencontre, Olivier Echouafni, le coach parisien était présent devant la presse. Morceaux choisis.

L’état du groupe

“Je vais être honnête avec vous, même s’il reste un entraînement cet après-midi, on part avec un groupe au complet. On a des joueuses qui ne vont malheureusement pas pouvoir venir à Bordeaux de par les règlements, notamment Bénédicte Simon. On prendra aucun risque avec les joueuses qui ont déjà joué la compétition avec une autre équipe ou qui ont été sur une feuille de match.“

Le match contre Bordeaux

“C’est assez exceptionnel ce que fait Bordeaux. C’est déjà une équipe qui fait partie du top 5. […]Elle fait partie des meilleures équipes françaises et qui a de fortes ambitions. Pour nous, cela ne va pas être évident pour nous. On aura à cœur de faire un bon match. Il y a une finale en jeu. […]Il y a une place en finale à aller chercher demain. Et après j’espère et le souhaite un super parcours en Ligue des Champions.”

Sara Dabritz

“Elle va très bien. Elle est impatience mais on est vigilant parce que l’on sait très bien qu’après autant d’inactivité. Il faut respecter les étapes. […] On aura certainement la possibilité de la faire jouer dans les prochaines semaines.“

La Coupe de France

“C’est déjà un premier match officiel. On est très heureux de pouvoir finir cette compétition. Il faut mettre en avant ce qu’a décidé la Fédération. C’est un parfum particulier, déjà parce que le PSG l’a remporté, notamment en 2018. On a à cœur d’aller chercher un titre dans notre saison 2019-2020. Ça pourrait être un très beau challenge, un très bel objectif pour le groupe après la frustration du championnat.“

Leonardo

“Leo est quelqu’un qui est très proche du staff, très très proche du groupe. Il vient régulièrement nous voir. Il apporte toute son expérience et ça lui tient à cœur de montrer que la section PSG est-là et présente. Pour ça, c’est une très bonne chose.“