EdF : Deschamps pense à associer Kylian Mbappé avec Anthony Martial

Les joueurs du Paris Saint-Germain actuellement en vacances, ils n’ont pas encore commencé leur saison de Ligue 1 puisque la rencontre face à Lens a été décalée au 10 septembre prochain. Mais avant de retrouver le championnat de France, place à la trêve internationale et à l’équipe de France. Didier Deschamps était d’ailleurs en conférence de presse ce lundi. Le sélectionneur des Bleus a évoqué son attaque dans laquelle figure Kylian Mbappé qu’il pourrait associer à Anthony Martial.

“Oui, quel que soit le système, il n’y a pas de souci. Ils sont capables de jouer dans une position axiale, mais aussi sur un côté. Peu importe le système, l’association ne pose aucun problème. Ce sont deux joueurs qui ont des qualités communes, que ce soit en termes de vitesse, d’efficacité devant le but, juge Didier Deschamps. Ils n’ont pas le profil d’un avant-centre type mais la position axiale leur convient bien. Anthony a peut-être un peu plus de puissance, il est peut-être plus à l’aise dos au but mais Kylian a cette faculté de pouvoir faire la différence dans des petits espaces.“

Lors de ce point presse, Didier Deschamps a aussi évoqué le calendrier très chargé des joueurs internationaux qui vont vivre une saison très intense avec l’enchaînement des matches.

“Ce n’est pas forcément compatible. Le calendrier, dans une saison normale, est déjà chargé, voire surchargé. Là, ce le sera encore plus, avec des disparités entre ceux qui ont pu couper et ceux qui vont devoir enchaîner. Evidemment, ils vont se retrouver très tôt dans la saison avec une fatigue plus importante, estime encore Deschamps. Mais nous subissons plus qu’autre chose, les joueurs aussi. Ils doivent faire très attention à tout ce qui est hors-terrain, dans la récupération, les soins. Cette cadence infernale peut créer des problèmes sur la santé physique de certains.“