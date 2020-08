Endler : “On veut mettre le PSG au top dans toutes les ligues”

Ce soir (20 heures, BeIN Sports 3), les Féminines du PSG affrontent Arsenal en quarts de finale de la Ligue des Champions. Les joueuses d’Olivier Echouafni voudront imiter leur homologue masculin et aller loin dans ce Final 8. Christiane Endler en rêve en tout cas.

“Bien sûr qu’on veut tout gagner ! Parfois vous pouvez, parfois non. Mais si tu viens, c’est pour gagner le trophée. C’est la dernière compétition de l’année et on veut remporter quelque chose, assure la gardienne parisienne dans un entretien accordé à Goal. On pense le mériter car on a fait une très bonne saison. Avec le Covid-19, on n’a pas pu finir le championnat. À la reprise, on a perdu la finale de la Coupe de France aux tirs au but… Si tout se passe bien, je suis persuadée qu’on peut gagner la Ligue des champions. C’est sûr, on veut mettre le PSG au top dans toutes les ligues. Ce serait super d’avoir les mecs et les filles en finale de la plus grosse compétition européenne pour les clubs. J’espère qu’ils vont être bons. On regardera la finale. On va les supporter et on espère les voir gagner.“