Et maintenant Neymar aurait appelé Messi pour le convaincre de signer au PSG…

C’est un énorme bazar. Trois jours après le burofax de Lionel Messi (33 ans) demandant au Barça de le laisser partir gratuitement, c’est le chamboulement total, le président Bartomeu mettant même sa démission dans la balance pour faire changer d’avis la Pulga. Les rumeurs se multiplient, le Manchester City de Kun Agüero et de Pep Guardiola est donné favori, le PSG est perçu comme une ombre qui tire des ficelles dans la coulisse. Avec Leonardo qui, selon le journal AS, a pris des informations auprès du clan Messi sur le contrat, les attentes financières, et le nombre d’années de contrat souhaité. Le club francilien évaluerait l’aspect juridique du dossier avec cette histoire de clause de départ qui était activable jusqu’au 10 juin dans une saison normale. Hors, celle-ci a été rallongée à cause de la pandémie de Covid. Faut-il prendre en compte cette transformation de la saison pour des motifs sanitaires ? Des juristes seraient au travail sur ce point capital pour la suite.

A vrai dire, on revit une sorte de remake du feuilleton Neymar 2019 avec le Messi 2020. Et celui qui appelle au téléphone désormais – dans la presse espagnole en tout cas – ce n’est plus Lionel Messi pour s’enquérir de l’avancée du retour de Neymar au Barça, mais Neymar qui appelle Lionel Messi pour qu’il vienne le rejoindre au PSG ! C’est ce qu’on lit dans Marca ou le Mundo Deportivo, après les informations de Téléfoot et Sky. Le journal catalan prétendant même que Neymar et Leo Messi échangent tous les jours, et que le Brésilien pousse la direction du PSG à agir pour le recruter. Car une association Neymar-Mbappé-Messi serait “le cauchemar de toutes les défenses”, commente Sport. Beaucoup de choses seront encore dites et écrites sur le sujet.