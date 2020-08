F.Pogba : “On a conscience que l’adversaire n’est pas comme les autres”

Fraîchement arrivé à Sochaux, Florentin Pogba va affronter le PSG demain soir (19h, BeIN Sports 1) dans un match de préparation – à huis clos – au Parc des Princes. Le défenseur central avait défrayé la chronique en expliquant que le PSG allait poser “des règles” sur cette rencontre pour éviter les blessures des joueurs Rouge & Bleu. Le frère de Paul Pogba (29 ans) a nuancé ses propos dans une interview accordée au Parisien. “Faire attention pour ne pas blesser les Parisiens ? Je ne veux pas penser à ça. C’est un match de football, même amical et il y a des contacts. On reste des joueurs, c’est parfois dur de se contrôler en pleine action. On connaît tous les risques mais je pense juste qu’il faut jouer normalement. Tout se passera bien.”

Florentin Pogba a enfin évoqué la confrontation avec les Rouge & Bleu. “On a conscience que l’adversaire n’est pas comme les autres. Mais pour nous, ça reste un match de préparation. On sait que le PSG a quelque chose à préparer (le 12 août contre l’Atalanta Bergame) et je ne sais pas comment les Parisiens comptent l’aborder. Nous, on va jouer un match amical classique, avec l’objectif de développer le collectif. C’est ce qui nous importe le plus et tant mieux si c’est un adversaire d’une telle qualité.“