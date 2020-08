Courte victoire de l’OL qui se qualifie pour la finale de Coupe de France

Ce dimanche soir, la section féminine du Paris Saint-Germain retrouve la compétition dans le cadre des demi-finales de la Coupe de France, à Libourne, face aux Girondins de Bordeaux, coup d’envoi à 20h30 (Eurosport 2). Et avant cela, c’était l’EA Guingamp et l’Olympique Lyonnais qui se faisaient face cet après-midi pour la première demi-finale.

Et au terme d’une partie qui a vu les Rhodaniennes être assez maladroites, c’est finalement l’OL qui l’a emporté sur la plus petite des marges face à son adversaire du jour (0-1). Seule et unique buteuse de la partie, c’est Nikita Parris qui a libéré les siennes juste avant le quart d’heure de jeu grâce à une tête bien sentie. Lyon se qualifie donc pour la finale de la Coupe de France 2019-2020 et attend désormais son futur adversaire. Cette finale aura lieu à Auxerre le dimanche 9 août prochain.