Féminines – Conférence de presse d’Echouafni et Geyoro à 16h

Plus de cinq mois après leur dernier match officiel (le 22 février face à Guingamp), les Féminines du PSG retrouveront le goût de la compétition. Les Parisiennes affrontent ce dimanche soir (à 20h sur Eurosport 2) Bordeaux (à Libourne), dans le cadre de la demi-finale de Coupe de France féminine. Et à la veille de cette rencontre, Olivier Echouafni et Grace Geyoro se présenteront en conférence de presse à partir de 16h. Un point presse à suivre ici en live.