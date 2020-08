Féminines – Eva Navarro toujours visée par le PSG

Afin d’enfin mettre fin à l’hégémonie lyonnaise sur la D1 Arkema et la Ligue des Champions, le PSG essaye d’étoffer son effectif. Dans cette optique, il a recruté Ramona Bachmann et pourrait aussi s’offrir une internationale espagnole. En effet, selon les informations d’un quotidien régional ibérique – La Verdad de Murcia – les Rouge & Bleu s’intéresseraient à Eva Navarro. Mais le PSG n’est pas seul dans ce dossier puisque Tottenham, Manchester City et le Real Madrid s’intéressent également à l’attaquante (19 ans). Mais toujours selon cette source, les discussions avec le club madrilène se sont intensifiées ces derniers jours.