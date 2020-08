Féminines – Le PSG renverse Bordeaux (1-2) et rejoint Lyon en finale de Coupe de France

Ce soir, les Féminines du PSG retrouvaient le chemin de la compétition officielle avec un déplacement à Libourne pour affronter Bordeaux en demi-finale de Coupe de France. Les joueuses d’Olivier Echoaufni dominent le début de match et se procure deux belles occasions mais Marie-Antoinette Kakoto (5e) et Kadidiatou Diani (9e) voient leurs frappes passées au ras des poteaux de la gardienne bordelaise. Mais contre le cours du jeu, Bordeaux va réussir à ouvrir le score. Sur une touche du PSG, Katja Snoeijs intercepte une passe d’Ashley Lawrence et part remonte les 30 derniers mètres avant de tromper Christiane Endler au premier poteau (1-0, 24e). Les Bordelaises prennent donc l’avantage sur leur toute première occasion. Après ce coup dur, les joueuses parisiennes vont repartir de l’avant se procurent plusieurs situations sans réussir le dernier geste. Elles rentrent aux vestiaires en étant menées.

Le PSG repart tambours battant en seconde période et se procure une triple occasion dès la 47e minute. Nadia Nadim trouve le poteau sur coup franc, le ballon revient sur Diani qui voit sa tête repoussée, avant qu’une frappe d’une joueuse parisienne ne voie sa frappe déviée en corner. La domination parisienne va être récompensée par l’égalisation de sa capitaine – Irène Paredes – qui propulse de la tête le ballon au fond des filets sur un corner de Nadia Nadim (1-1, 55e). Après ce but, les Bordelaises n’arrivent plus à sortir de leur trente derniers mètres, et voient le PSG se procurer plusieurs occasions sans pour autant réussir à marquer. À 25 minutes de la fin, Bordeaux va se procurer une occasion mais la Bordelaise va voir sa frappe passée au-dessus du but d’Endler. Trois minutes plus tard, Ramona Bachmann remplace Nadia Nadim pour jouer ses premières minutes officielles sous le maillot parisien. Le PSG continue de pousser mais c’est Bordeaux qui va se créer une très belle occasion. Après une mésentente entre Paredes et Dudek, Shaw se retrouve seule dans la surface et frappe en reprise de volée mais son ballon se fracasse sur le poteau (73e). Touché au mollet, Kadidiatou Diani est sortie sur blessure et remplacée par Signe Bruun (78e). Inquiétant pour le Final 8 de la Ligue des Champions. Cette dernière qui ne va pas attendre longtemps pour trouver le chemin des filets. Après un débordement de Sandy Baltimore, l’attaquante parisienne va propulser le ballon au fond des filets d’un pointu (1-2, 84e). Grâce à ce but, les Parisiennes se qualifient pour la finale de la Coupe de France et retrouveront Lyon dans une semaine, dimanche soir (21 heures).