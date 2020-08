Féminines – OL / PSG : les compositions officielles

Dans moins d’une heure les Féminines du PSG et de Lyon vont s’affronter pour s’offrir la Coupe de France. Pour le dernier match français de la saison 2019-2020, les coachs des deux équipes, Olivier Echouafni et Jean-Luc Vasseur ont dévoilé leurs équipes. Du côté du PSG, quelques changements avec les présences de Formiga et Sandy Baltimore dans le XI. Du côté de Lyon, Delphine Cascarino – recrue lyonnaise – débute à la place d’Eugénie Le Sommer.

Le XI du PSG : Endler – Lawrence, Dudek, Paredes (c), Morroni – Diani, Geyoro, Formiga, Baltimore – Huitema, Katoto

Remplaçantes : Voll, Cook, Luana, Bachmann, Nadim, Dabritz, Saevik, Brunn, Khelifi

Le XI de Lyon : Bouhaddi – Bronze, Buchanan, Renard (c), Bacha – Henry, Kumagai – Majri, Marozsán, Cascarino – Parris