Féminines – OL / PSG : Nouveau duel au sommet pour un titre

Ce soir (21 heures), le PSG et Lyon s’affrontent en finale de la Coupe de France Féminine. Les deux ogres du football féminin français vont une nouvelle fois se battre pour remporter un titre. La dernière fois que c’est deux équipes se sont affrontées en finale de Coupe de France, ce sont les Parisiennes, grâce à un but de Marie-Antoinette Katoto. Les Lyonnaises qui dominent depuis plus de 10 ans le football français voudront une nouvelle fois prouver qu’elles sont la meilleure équipe de France. Les Parisiennes, elles, souhaitent depuis plusieurs années mettre fin à l’hégémonie lyonnaise. Elles n’ont pas pu le faire en D1 Arkema , alors qu’elles n’étaient et qu’elles devaient affronter les Lyonnaises, en raison de la pandémie du Coronavirus. Leonardo, le directeur sportif parisien, est persuadé que ses joueuses peuvent mettre fin au règne lyonnais dès cette saison avec la Coupe de France et la Ligue des Champions. En effet, si les deux équipes éliminent Arsenal (pour Paris) et le Bayern (pour Lyon), elles se retrouveront en demi-finale de ce Final 8. Pour cette première confrontation, Lyon, via les déclarations de son coach – Jean-Luc Vasseur – assure être favori de cette rencontre et accepter ce rôle, du côté du PSG, on estime que la victoire est possible. Une chose est sûre, les deux équipes vont se donner à fond afin de garnir leur palmarès avant de possiblement se retrouver en C1.

Le XI probable du PSG : Endler – Lawrence, Dudek, Paredes (c), Morroni – Luana, Geyoro, Nadim – Huitema, Katoto, Diani