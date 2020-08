Ferdinand : “Mbappé est le joueur qui se rapproche le plus de Ronaldo”

C’est une immense joie qu’on ressenti les supporters parisiens ce mardi soir au coup de sifflet final : pour la première fois de sa jeune Histoire, le Paris Saint-Germain atteint la finale de la Ligue des Champions en s’imposant, en demi-finale, face au RB Leipzig (3-0). Au sortir de ce match, Rio Ferdinand, ancien défenseur de Manchester United, a tenu à exprimer son admiration envers un joueur en particulier : Kylian Mbappé.

Revenu de blessure face à l’Atalanta, où il a été l’un des grands artisans de la qualification, Kylian Mbappé a, cette fois, pu débuter la rencontre face au RBL. Et s’il n’a pas été directement décisif, l’attaquant parisien n’en a pas moins délivré un match plein. Sa prestation a, en tout cas, enchanté Rio Ferdinand qui, au micro de BT Sport, a couvert le numéro 7 franciliens de louanges : “Il est le joueur qui se rapproche le plus de Ronaldo, le Brésilien. On n’a jamais vu cela. Il vous donne la chair de poule avant même de toucher le ballon. Lorsque vous regardez Kylian Mbappé jouer, il vous fait redevenir un enfant.”