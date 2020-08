Fernandez : ” Cavani n’étant pas sur cette photo, on peut la discuter”

C’est un détail qui n’est pas passé inaperçu. Pour les 50 ans du Paris Saint-Germain, le club de la capitale a dévoilé une photo où figuraient les grandes figures du club pendant toutes ces années. Mais Edinson Cavani, le meilleur buteur de l’histoire du club (200 buts), n’y était pas. Luis Fernandez regrette cette décision comme il l’a expliqué au micro de RMC Sport.

“Il y en a deux ou trois, ils ont fait un an au Paris Saint-Germain et ils sont partis. Raï, c’était exceptionnel, Daleb c’était exceptionnel. Ils portaient le maillot avec un état d’esprit remarquable. Ils n’ont jamais créé le moindre problème. Cavani n’étant pas sur cette photo, on peut la discuter, explique l’ancien joueur et entraîneur du PSG. Ne pas voir Cavani, celui qui a donné son coeur, donné son âme, son état d’esprit, sa fougue pendant sept ans, connaissant l’homme, je trouve ça dur.“

Pour rappel, en fin de contrat en juin dernier, El Matador n’a pas souhaité prolonger son contrat de deux mois pour terminer la campagne européenne avec le PSG. Depuis plusieurs semaines, Cavani est annoncé avec insistance du côté de Benfica.