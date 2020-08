Fernandez : “Les conditions sont réunies pour faire quelque chose de grand”

Au fil des 50 années du PSG, Luis Fernandez aura été un acteur central du club à de multiples reprises, que ce soit comme joueur, entraîneur ou dirigeant. Dans trois jours le PSG jouera un quart de finale de Champions League pour souffler ses premières bougies dans le cadre de l’anniversaire. Avec son meilleur groupe de joueurs, sa meilleure équipe toutes générations confondues ?

“Difficile de comparer, mais elle est magnifique. Toutes les conditions sont réunies pour faire quelque chose de grand. Depuis l’arrivée des Qatariens, certaines situations n’ont peut-être pas été bien gérées – comment a-t-on pu laisser partir Carlo Ancelotti ? –, mais cette équipe le mériterait”, explique Luis Fernandez au JDD. “Le PSG fil rouge de ma vie ? On me reproche d’être critique avec ce club, mais je l’aime trop. Je lui dois ce que je suis. J’ai commis des erreurs, mais je n’ai jamais triché. Je lui suis redevable, et c’est pour ça que je suis revenu plusieurs fois.”