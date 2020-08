Fernandez : “Les joueurs du PSG ont envie d’être ensemble et ça se voit sur le terrain”

Dans deux jours, le PSG disputera la première finale de Ligue des champions de son histoire face au Bayern Munich. Un moment historique pour le club de la capitale. Et avant cette rencontre, de nombreux anciens du PSG apportent leur soutien aux Rouge et Bleu. C’est le cas de Luis Fernandez, qui a livré son sentiment sur l’état d’esprit du groupe parisien cette saison. L’ancien entraîneur et joueur du PSG a été questionné sur la gestion de la pression de l’équipe de Thomas Tuchel.

“Ils ont déjà surmonté cette pression face à l’Atalanta et Leipzig (…) Avec Neymar, Mbappé et Di Maria, tu as de vrais atouts, mais les saisons précédentes ça s’était mal terminé. Là, quelque chose a changé. Ils ont géré cette pression d’être parmi les favoris. Ce n’était pas gagné d’avance contre l’Atalanta, mais ils ont eu le mental pour se qualifier. Ils ont montré qu’ils étaient capables de se serrer les coudes, de faire les courses ensemble. Cette équipe m’a vraiment fait plaisir tactiquement, physiquement, dans les changements de rythme. Ils sont dans le vrai, a déclaré Luis Fernandez dans un entretien à Goal.com. J’ai le sentiment que le groupe s’est bien retrouvé après le confinement. Ils ont envie d’être ensemble et ça se voit sur le terrain.”

Lors de cette interview, Luis Fernandez a également donné son avis sur la forme physique impressionnante affichée par Neymar Jr. “Il est au niveau du Ballon d’Or. Son attitude est remarquable. J’ai toujours aimé Neymar, et je l’aimais déjà quand il était au Barça avec Messi et Suarez. J’ai eu l’occasion d’apprécier sa coordination, sa gestuelle, sa facilité et sa technique (…) Tu tombes forcément sous le charme de ce genre de joueurs. Ils ont un don. Parfois, on veut les copier, mais on ne peut pas. Ce que fait Neymar techniquement est exceptionnel. Il y a eu Messi et Cristiano Ronaldo. Neymar est de cette trempe, estime Luis Fernandez. Mbappé le sera plus tard, mais Neymar a une gestuelle, des contrôles et des accélérations que seul lui peut réaliser. Il montre aussi qu’il est capable de faire du pressing, de se replacer. Comme le disait Mbappé, les deux se sont mis à faire les efforts, et tout le monde peut apprécier ce changement aujourd’hui.”