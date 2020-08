Fernandez : “Neymar et Mbappé sont remarquables dans leur envie tous les deux de porter leur équipe”

Luis Fernandez, en tant qu’entraîneur, a remporté la première coupe d’Europe du PSG. Et il pense que malgré la qualité du FC Bayern qu’on aime qualifier d’ogre bavarois, le PSG pourrait cumuler C2 et C1 à partir de dimanche soir, grâce à un supplément d’âme, incarné par Kylian Mbappé et Neymar Jr.

“Je pense qu’on peut s’attendre à un match assez ouvert et spectaculaire demain soir. Je vois le PSG s’imposer. Ils ont du talent, mais ils ont aussi l’état d’esprit, l’engagement, la solidarité”, a déclaré Luis Fernandez au micro de RTL ce samedi. “L’état d’esprit est très bon et c’est ce qui permettra peut-être à cette équipe d’aller chercher la Ligue des champions face à une équipe redoutable. Pour faire vraiment quelque chose, il faut le faire collectivement. Neymar et Mbappé sont remarquables dans leur envie tous les deux de porter leur équipe. C’est un Neymar qu’on ne peut qu’apprécier.”