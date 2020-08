Final 8 – L’Atlético devra se passer de Correa et Vrsaljko, testés positifs au Coronavirus

Ce mercredi 12 août, le PSG et l’Atalanta lanceront les hostilités du Final 8 de la Ligue des Champions. Le lendemain, ce seront l’Atlético de Madrid et le RB Leipzig qui s’affronteront. Et le club de la capitale espagnole vient d’annoncer une bien mauvaise nouvelle concernant deux joueurs de son effectif à trois petits jours de cette confrontation.

Depuis ce dimanche, on savait que deux membres de l’écurie madrilène avaient été testés positifs au Coronavirus. Et en ce lundi après-midi-, l’Atlético de Madrid a communiqué sur ces deux cas : il s’agit bien de deux joueurs. Ainsi, Angel Correa, l’attaquant argentin, et Sime Vrsaljko, le latéral droit croate, ne prendront pas la direction du Portugal avec le reste de leurs coéquipiers. Ils manqueront donc le Final 8. Néanmoins, l’équipe entraînée par Diego Simeone s’est voulue rassurante quant à l’état de santé de ses deux éléments expliquant qu’ils étaient asymptomatiques. Des forfaits qui pourraient bien en appeler d’autres dans les jours à venir…

Pour rappel, le PSG et l’Atlético se trouvent dans le même tableau et pourraient donc se rencontrer en demi-finale si les deux équipes passent leur tour respectif.