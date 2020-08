Flick : “Le PSG est une équipe vraiment top, avec beaucoup de vitesse sur le terrain”

Les joueurs et supporters du PSG attendent cet évènement avec impatience. Demain à 21h (RMC Sport et TF1), le club de la capitale affronte le FC Bayern en finale de Ligue des champions. Et à la veille de cette rencontre, les entraîneurs et joueurs se présentent en conférences de presse d’avant-match. En attendant le point presse de Thomas Tuchel et Kylian Mbappé (à 19h55), l’entraîneur du club bavarois – Hans-Dieter Flick – s’est présenté devant les médias. Le coach allemand s’est exprimé sur cette affiche face aux Parisiens et sur les errements défensifs de son équipe lors des deux dernières rencontres.

“Ce qui nous a démarqué, c’était justement d’être positionnés si haut. Bien sûr l’espace derrière la dernière ligne est assez grand. Mais ce qui est important, c’est qu’on peut mettre de la pression sur le ballon, a déclaré Flick dans des propos rapportés et traduits par RMC Sport. Paris est une équipe avec beaucoup de qualités, ressemblant un peu à Barcelone. C’est important de fermer les chemins de passe, pour ne pas offrir ces espaces. Nous savons qu’il y a beaucoup de vitesse à Paris, c’est une équipe top avec des joueurs extraordinaires. Ce sera un match très intéressant. Mais ces dix derniers mois, nous avons toujours imposé notre philosophie, joué du football attractif, toujours pressé très haut et c’était la garantie du succès. Donc on ne veut pas changer grand-chose (…) Maintenant, Paris est une super équipe, il n’y a rien à dire. Chaque joueur chez nous est prêt à donner encore plus. Ça fait plaisir de pouvoir se mesurer aux meilleurs.”

L’entraîneur du FCB a également dressé les qualités des Parisiens. “C’est une équipe vraiment top, avec beaucoup de vitesse sur le terrain, des joueurs qui ont beaucoup d’expérience. Surtout en attaque, mais aussi en défense avec Thiago Silva. Marquinhos au milieu… Il a vraiment une qualité énorme, affirme Hans-Dieter Flick. Ils ont encaissé cinq buts en Ligue des champions, donc la défense fonctionne comme l’attaque. Nous avons un plan, un projet et j’espère que demain nous arriverons à l’exécuter.”

Seule incertitude dans le groupe bavarois pour cette finale de Ligue des champions, la présence de Jérôme Boateng (problème musculaire) n’est pas encore acquise, précise Hans-Dieter Flick en conférence de presse. “Actuellement, Jérôme Boateng va s’entraîner avec nous cet après-midi. En tant que coach, j’attends toujours le dernier entraînement et je parle avec le staff. On va faire de la même manière. J’espère que Jérôme sera en forme.”