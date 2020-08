Foire d’empoigne sur Twitter après l’annonce du report du Lens/PSG

Programmé le prochain samedi soir, la rencontre du PSG à Lens comptant pour la deuxième journée de Ligue 1 a été reportée au jeudi 10 septembre (21h) à la demande du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale souhaitant du temps avant d’enchaîner avec le Ligue 1, il a demandé de jouer plus tard. Une requête entendue par le RC Lens, les diffuseurs, la Ligue 1, mais pas tous les journalistes… Une vague d’indignation déferle sur Twitter. Avec différents arguments. il faut dire que la date du jeudi 10 septembre pour rejouer est curieuse sachant que la trêve internationale sera à peine achevée (il y a un France/Croatie le mardi 8 par exemple) et que le Clasico se jouera le dimanche 13 septembre au Parc des Princes.

“Une honte. Un mépris absolu de Lens et de la Ligue 1. Il fallait au moins le décider après la demi finale. Après cinq matches en un mois, quel est le but: aider le PSG à se remettre de sa défaite ? Ce n’est pas ça le sport. Le sport, c’est rejouer six jours après”, lance Vincent Duluc (L’Equipe). Dans le même sens, Frédéric Hermel, journaliste nordiste et madridiste, poste un “LAMENTABLE”, repris de volée par son collègue de RMC, Mohamed Bouhafsi : “En quoi c’est lamentable de faire une demande de report ? Le PSG a forcé qui que ce soit ? La première ligne du communiqué explique bien que Lens a accepté cette demande non ? Où est le préjudice pour Lens ? Et peut être que la jauge des 5000 supporters va être augmenté dans 2 semaines ?” Quant à Pierre Ménès, il tacle la LFP : “Lens-PSG décalé au 10 septembre, soit deux jours après France-Croatie et 3 jours avant l’OM. Y a quelqu’un qui réfléchit à la ligue et ça le bordel absolu ?”

Exemples de tweets sur le report du Lens/PSG :

A la demande du Paris Saint-Germain et en accord avec le club du RC Lens et le diffuseur Canal+, le Bureau de la LFP, réuni ce jour, a décidé de reporter la rencontre opposant le RC Lens au Paris Saint-Germain, initialement prévue le samedi 29 août 2020 à 21h, au jeudi 10 septembre 2020 à 21h. Par ailleurs, la rencontre opposant le RC Strasbourg Alsace à l’OGC Nice, initialement prévue le dimanche 30 août 2020 à 17h, est avancée au samedi 29 août 2020 à 21h en accord avec les deux clubs et le diffuseur Canal+. La LFP remercie particulièrement les clubs concernés, ainsi que Canal+ pour sa compréhension et sa coopération.