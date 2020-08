Fournier : “Le match retour contre Dortmund a révélé une équipe”

Ce dimanche soir, coup d’envoi à 21 heures, en direct sur TF1 et RMC Sport 1, le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec son Histoire en finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Une finale, et plus généralement une campagne, sur laquelle est revenu Laurent Fournier, ancien joueur parisien vainqueur de la C2 en 1996, pour Goal.

Et s’il croit fermement dans les capacités du club de la capitale, Laurent Fournier a surtout vu un tournant s’opérer lors du huitième de finale face au Borussia Dortmund. À ses yeux, c’est à ce moment que l’équipe s’est créée.

“Il ne faut surtout pas se mettre la pression. Chacun doit être dans sa bulle. J’ai perdu une finale de Coupe d’Europe des clubs champions avec Marseille contre l’Etoile Rouge, et une autre avec le PSG contre Barcelone, mais je ne me fais pas de soucis pour les joueurs du PSG aujourd’hui. Ils ont la qualité pour l’emporter. Le match retour contre Dortmund a révélé une équipe. C’était à huis clos et on a vu beaucoup de solidarité. Kylian Mbappé était sur le banc, Thiago Silva était absent et ce match a donné de l’importance au groupe.”

Également invité à s’exprimer sur le match en lui-même, Laurent Fournier estime que, de par ses qualités individuelles, le PSG peut faire extrêmement mal aux Bavarois. En revanche, il met également fortement en garde les hommes de Thomas Tuchel.

“Le PSG a les qualités individuelles pour battre le Bayern, mais attention ! Si le Bayern est dans la lignée collective du match contre Barcelone, ils seront redoutables. On a quand même vu que Lyon s’en était bien sorti en se créant beaucoup d’occasions. Je pense que le PSG peut s’en sortir avec la vitesse de Neymar et Mbappé. Méfiance tout de même sur les coups de pied arrêtés. Ils sont capables de vous tuer un match en trois minutes et vous dire “merci monsieur, c’est fini. On rentre à la maison !”