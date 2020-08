Galtier : “J’ose espérer que la France entière du foot sera supporter du PSG dimanche”

Dimanche prochain (à 21h sur RMC Sport 1 et TF1), le PSG disputera la première finale de Ligue des champions de son histoire face au FC Bayern Munich. Un moment historique pour les Rouge et Bleu. À cette occasion, les Parisiens pourront compter sur le soutien de quelques coaches de Ligue 1. Et à quelques jours de cette affiche, l’entraîneur du LOSC – Christophe Galtier – a exprimé sa joie de voir un club français atteindre ce stade de la compétition.

“J’ose espérer que la France entière du foot sera supporter du PSG dimanche. Moi, dès qu’il y a une équipe française dans une compétition européenne, je suis supporter de cette équipe-là que ce soit Paris, Lyon ou d’autres. C’est toujours bien pour notre pays, pour notre football que l’on puisse briller au plus haut niveau, a déclaré Galtier en conférence de presse, dans des propos rapportés par 20minutes.fr. Le PSG a autant de chances que le Bayern Munich de remporter cette magnifique coupe. Ce serait bien que cette coupe vienne chez nous. J’ai trouvé Paris très fort sur la demi-finale (…) Paris, en dehors de tout le talent qu’ils peuvent avoir et ils en ont, a dégagé une force collective de haut niveau. Ce qui leur a manqué parfois. Ils ont su se fédérer. Cela va se jouer à pas grand chose. On va avoir une belle finale, en espérant une victoire parisienne.”

Outre Christophe Galtier, un autre entraîneur de Ligue 1 a été impressionné par la force collective du PSG face au RB Leipzig. En effet, le coach du Stade Rennais – Julian Stéphan – a salué l’état d’esprit parisien durant ce Final 8. “Paris dégage beaucoup de forces collectives avec et sans le ballon. On connaît le génie qu’il peut y avoir chez les attaquants mais je les trouve aussi très solides défensivement, bon dans le pressing, bon dans la récupération, investis d’une mission et difficile à aller chercher, a déclaré Stephan dans des propos rapportés par RMC Sport. Je leur souhaite le meilleur pour récompenser un parcours fantastique. Il y a du lourd en face mais si le PSG montre le même visage que contre Leipzig… Ils ont été vraiment impressionnants.”