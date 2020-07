Garcia : “On a montré que l’on est capable de rivaliser avec l’une des meilleures équipes d’Europe si ce n’est la meilleure”

Lyon s’est incliné contre le PSG lors de la dernière finale de Coupe de la Ligue sans démériter (0-0, 6 t.a.b à 5). Rudi Garcia a tenu à féliciter ses joueurs tout en louant la qualité des Parisiens lors de la séance de tirs au but.

“C’est très bien ce que l’on a fait, ce que les garçons ont fait dans l’organisation, se félicite le coach lyonnais au micro de Canal + Sport. On aurait pu être plus juste sur quelques transitions et poser plus de problèmes au niveau des occasions de buts. Mais bon, les tirs au but c’est un exercice technique et ils ont été meilleurs que nous et puis Navas est parti une fois du bon côté. Au niveau des enseignements, cela doit donner confiance aux joueurs. On a montré que l’on est capable de rivaliser avec l’une des meilleures équipes d’Europe si ce n’est la meilleure.“