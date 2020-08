Gasperini : “C’est un rendez-vous historique pour nous”

Pour cette fin d’édition un peu spéciale de la Ligue des champions, les huit dernières équipes en course vont se retrouver à Lisbonne pour les quarts de finale. Quatre ans après sa dernière participation à ce stade de la compétition, le Paris Saint-Germain va affronter l’Atalanta (mercredi, 21h). Avant ce choc, Gian Piero Gasperini, l’entraîneur de la Dea, s’est confié sur ce que représentait cette rencontre pour son équipe et le chemin parcouru pour en arriver là.

“Au départ, la Ligue des champions a été très difficile, c’était un impact énorme. Notre club n’avait encore jamais disputé la compétition, et nous avons eu d’immenses difficultés, Gasperini. Puis, l’équipe a su s’adapter à une compétition qui est beaucoup plus difficile que la Serie A, beaucoup plus compétitive. Et nous avons réussi à avoir de très bons résultats, explique Gasperini dans un entretien à L’Équipe. Nous voilà donc à ce match contre le PSG. C’est un rendez-vous historique pour nous, c’est une grande fierté pour une petite ville comme Bergame, de participer à un événement comme celui-là. Mais, d’un autre côté, les moments difficiles que nous avons connus au début de la compétition nous donnent l’espoir de réussir à nous qualifier.” Gasperini ne veut s’arrêter en si bon chemin !