Gasperini : “Le PSG fait partie des candidats à la victoire finale”

Le PSG et l’Atalanta se feront face le 12 août prochain en terre lisboète. Un quart de finale en one shot qui s’annonce extrêmement excitant. Et à un peu plus d’une semaine de ce rendez-vous capital, Gian Piero Gasperini, entraîneur des Bergamasques, a accordé un entretien à la Rai. L’occasion pour lui de placer Paris comme l’un des favoris au titre tant convoité, et également de confirmer le forfait de Josip Ilicic pour raisons personnelles.

“Beaucoup de choses peuvent faire la différence. La technique, la condition physique, mais aussi la fraîcheur mentale… Nous avons joué dernièrement beaucoup de matchs, qui nous ont pris de l’énergie, mais nous avons encore un peu de temps pour nous préparer. Je ne sais pas s’il est mieux d’avoir beaucoup joué comme nous l’avons fait, ou d’avoir vécu une longue période sans compétition. On aura une petite idée en regardant Juve-Lyon“, a confié le technicien transalpin dans des propos relayés par RMC.

Même si cela reste difficile à juger au vu du contexte, Gasperini estime cependant que le PSG est l’un des favoris à la victoire finale : “Après autant de temps sans jouer, il est difficile d’analyser ce PSG. Ils pourraient avoir un déficit de rythme ou d’automatismes, mais en même temps ils risquent aussi d’avoir un énorme appétit. C’est en tout cas une équipe très talentueuse, Paris fait partie des candidats à la victoire finale en Ligue des champions. Cela dépendra aussi de Mbappé, s’il joue ou non. Mais nous avons nos chances”, a déclaré le coach de l’Atalanta. En quelques mots, il a également, au cours du même entretien, confirmé que son joueur vedette, Josip Ilicic, sera bel et bien absent pour le choc face au PSG. Il espère toutefois pouvoir le récupérer l’an prochain, mais le joueur traverse une passe très compliquée et se trouve actuellement du côté de la Slovénie pour se ressourcer.