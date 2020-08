Gasperini : “L’entrée de Mbappé a changé les choses pour le PSG”

Pour la première participation de son histoire en UEFA Champions League, l’Atalanta Bergame a été la sensation de cette édition 2019-2020. Mais l’aventure de l’équipe italienne a pris fin brutalement face au PSG (1-2) suite à une réalisation dans les dernières minutes du héros du soir, Eric Maxim Choupo-Moting. Après la rencontre, l’entraîneur de la Dea – Gian Piero Gasperini – a expliqué que l’entrée de Kylian Mbappé a eu son importance pour le PSG.

“C’est un match très difficile, très dur pour les deux équipes. Pour nous, évidemment, il y a beaucoup de remords d’avoir encaissé deux buts en fin de match. On pensait que le match était plié, c’est dur. Quand on a mené, on a plutôt bien géré, a déclaré Gasperini dans des propos rapportés par lequipe.fr. Mais l’entrée de Mbappé, combiné à la présence de Neymar, a changé les choses pour le PSG. Son entrée a donné une énergie au PSG qui était en train de perdre le match, cela a été fondamental de par ce qu’il a apporté. Le but de l’égalisation, surtout, nous laisse beaucoup d’amertumes. Le PSG a de bonnes probabilités de jouer la finale.”