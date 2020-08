Gasperini : “On est ici pour apprendre ou pour gagner”

Demain à 21h (RMC Sport 1), le PSG et l’Atalanta Bergame ouvriront le Final 8 de Ligue des champions à Lisbonne. À la veille de ce quart de finale, l’entraîneur de la Dea – Gian Piero Gasperini – s’est présenté en conférence de presse. Il a évoqué l’importance de cette rencontre pour son équipe et la ville de Bergame.

“On sait l’attente qu’il y a autour de ce match, que toute la province de Bergame a autour de l’Atalanta et cette année il y a une motivation en plus (qui fait référence au Covid-19 qui a durement touché la ville de Bergame). Il faut préparer le match sans penser aux émotions qui arrivent de l’extérieur. Il faut réduire le tout au match de demain et être meilleur, le plus tôt possible, a déclaré Gasperini dans des propos traduits par RMC Sport. L’inexpérience de l’Atalanta ? J’espère que ça aura un impact positif. Il y aura une grande attention, l’envie de bien faire. On ne perdra pas. Ou on gagnera ou on apprendra. On est ici pour apprendre ou pour gagner.”

Gasperini estime notamment que le format inédit de la compétition (un Final 8 avec des matches secs) ne sera pas forcément un avantage pour son équipe. “Certains disent que c’est un avantage de jouer sur un match sec. Pas pour moi. Nous jouons toujours mieux nos deuxièmes matchs. On connaît alors notre adversaire, on le cerne plus facilement… Cette fois, nous devrons être prêts dès le premier match. Neymar ? C’est l’un des meilleurs au monde. Je pense que le meilleur moyen de se défendre, c’est de bien jouer. Et l’obliger à défendre lui aussi (rires). Avec de l’attention et de la concentration, on peut essayer de réduire son efficacité”, estime Gasperini, dans des propos rapportés par le journaliste d’Eurosport, Guillaume Maillard-Pacini. Mbappé ? Un joueur extraordinaire. On se prépare comme s’il sera sur le terrain demain. On verra bien, pour l’instant on ne sait pas.”

Pour rappel, Gasperini a convoqué un groupe de 26 joueurs à Lisbonne. Le club italien ne pourra pas compter sur son attaquant, Josip Ilicic, et le gardien, Pierluigi Gollini.