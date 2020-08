Gasperini pense que la défaite va secouer son équipe avant le PSG

Samedi soir, l’Atalanta Bergame a connu sa première défaite depuis 19 rencontres toutes compétitions confondues. C’était à domicile face à l’Inter Milan (0-2) dans le cadre de la dernière journée de Serie A. Un revers logique compte tenu le contenu de la rencontre. Mais Gian Piero Gasperini, l’entraîneur bergamasque, n’a pas voulu dramatiser la mauvaise performance de son équipe. Bien au contraire. Le technicien pense que la défaite va secouer son équipe avant le choc contre le PSG.

“C’est le meilleur match que nous pouvions avoir en prévision de la Ligue des champions”, a expliqué Gasperini au micro de Dazn. “L’Inter a joué à un rythme plus rapide, cela nous a obligés à sortir de notre zone de confort. Ces dernières semaines, nous avons joué un football plus tranquille, mais là on a compris que contre ce type d’équipe il fallait y aller. Il en sera de même avec le PSG. Ce match contre l’Inter nous sera d’une grande aide. Il va nous réveiller.” Concernant son gardien de but, Pierluigi Gollini, sorti sur blessure au genou gauche dès la 4e minute, il s’agit d’une “grosse ecchymose“, a expliqué le coach italien. Dans dix jours, le PSG sera opposé à l’Atalanta du côté de Lisbonne, en ouverture du Final 8 européen.