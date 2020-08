Gasset : “Si on nous avait dit que Choupo-Moting serait le roi de Paris”

Jean-Louis Gasset, ancien adjoint de Luis Fernandez (2001-2003) et Laurent Blanc (2013-2016) au PSG, sera sur le banc des Girondins de Bordeaux la saison prochaine. Lors de sa conférence de presse de présentation, il a tenu à prendre pour exemple Eric Maxim Choupo-Moting au moment d’évoquer son effectif.

“Si on nous avait dit que Choupo-Moting serait le roi de Paris parce qu’il a été le joueur qui qualifie le Paris Saint-Germain pour la demi-finale de la Ligue des Champions à un endroit où ils ne sont jamais allés, vous ne l’auriez pas cru, assure Gasset dans des propos relayés par Foot Mercato. Il n’y a que le football qui peut faire ça. Donc j’ai dit aux joueurs qu’il fallait se concentrer, qu’il fallait travailler, faire plus avec des ambitions mesurées au départ, c’est-à-dire remettre ce grand club à un endroit un peu meilleur et après, peut-être, faire quelque chose de très bien.“