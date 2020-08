Geyoro : “La Coupe de France est une compétition très importante pour nous”

Demain soir (20h30, Eurosport 2), les Féminines du PSG vont également retrouver le chemin de la compétition officielle avec la demi-finale de Coupe de France face à Bordeaux. À la veille de cette rencontre, la milieu de terrain des Rouge & Bleu – Grace Geyoro – s’est présenté en conférence de presse. Morceaux choisis.

La Coupe de France

“On s’est bien préparé depuis le début de la préparation. On s’est bien préparé pour ce match qui est important pour nous. Je pense que l’on est prête et on va donner le maximum dès demain. Nous aurons besoin de concentration et d’efficacité. La Coupe de France est une compétition très importante pour nous surtout qu’on l’a gagné il y a deux ans. On sait que cela va passer par un très gros match demain. Il faudra faire un match sérieux. Nous sommes prêtes, nous allons donner le maximum demain soir. Nous aurons besoin de concentration et d’efficacité.”

Le niveau de l’équipe

“C’était important de jouer ces trois matches amicaux parce que l’on avait besoin de retrouver le rythme, la compétition, les efforts de matches et les automatismes entre nous. Je pense que c’était des matches super-importants avant de retrouver un match important comme demain soir. On est monté crescendo lors de chaque match de préparation. L’équipe est prête et on se sent bien.“

Les clés pour remporter cette demi-finale

“Cela va être beaucoup de concentration, de motivation. Il va falloir que l’on joue notre jeu. Il y aura aussi l’efficacité devant le but parce que l’on sait que l’on ne va pas avoir beaucoup d’occasions et il faudra les mettre au fond.“