Geyoro : “On sait qu’aujourd’hui la Ligue des champions fait rêver tout le monde”

Après la section masculine, c’est au tour des Féminines du Paris Saint-Germain de retrouver la Ligue des champions. Et pour le quart de finale de cette compétition, les joueuses d’Olivier Echouafni vont rencontrer Arsenal (samedi, 20h). Avant d’entrer dans le vif du sujet, Grace Geyoro s’est confiée sur ce que représente la Coupe d’Europe pour l’effectif parisien.

“C’est vrai que c’est une compétition différente, on sait qu’aujourd’hui la Ligue des champions fait rêver tout le monde. Nous les premières, on a envie de se donner à 100%. Le niveau de l’équipe est bon, physiquement on est prêtes, on se sent toutes bien. C’est une compétition avec 3 matches, il va falloir être concentré du début à la fin, explique Grace Geyoro dans un entretien accordé à RMC Sport. On s’est dit que c’était possible pour nous, il va falloir y croire. Comme on se le répète et comme le coach nous le dit, on a les atouts pour. C’est à nous de faire de très bons matches, et cela commence par Arsenal.“