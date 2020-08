Geyoro : “Tenir tête à cette très bonne équipe lyonnaise”

L’équipe Féminine du Paris Saint-Germain poursuit son parcours en UEFA Women’s Champions League grâce à sa victoire contre Arsenal en quart de finale. Cette année, les joueuses d’Olivier Echouafni ont réussi à se qualifier pour ce tour en battant une équipe britannique. Grace Geyoro est revenu sur ce succès sur le site officiel du PSG.

“L’année dernière, Chelsea nous avait éliminé. On sait qu’il n’est jamais facile de jouer contre les équipes anglaises. Nous nous sommes bien préparées pour Arsenal. On savait à quoi s’attendre, explique Geyoro dans cet entretien. Nous avons eu du temps pour préparer cette rencontre, le tirage avait eu lieu il y a quelques mois… on a pu analyser l’adversaire, et connaître au mieux ses points forts et ses points faibles.“

Dans cette interview, Grace Geyoro a également évoqué le choc à venir contre l’Olympique Lyonnais en demi-finale (mercredi 20h). La milieu de terrain est convaincue de pourvoir réaliser une performance face à cette équipe qui fait figure de bête noire ces dernières années.

“On a montré depuis quelques temps que nous pouvons tenir tête à cette très bonne équipe lyonnaise. On ne subit plus comme avant, on arrive à se créer des occasions, à les faire souffrir aussi. On sait que dans ces gros matches, les petits détails comptent énormément, juge Geyoro. Ce sera un vrai combat, comme à chaque fois contre Lyon, et nous allons bien nous préparer pour cette rencontre.“