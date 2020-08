Gianni Di Marzio pense que Messi ira au PSG, Olé juge que c’est bien “une option”

Dans la famille Di Marzio, il y a le fils, Gianluca, le journaliste de Sky qui s’occupe des affaires de mercato, il y a Gianni (80 ans), le père, ancien joueur, entraîneur et consultant. Interrogé par TMW sur l’affaire qui occupe le monde du football, le désir de départ de Lionel Messi, Gianni Di Marzio juge qu’entre les trois favoris (Manchester City, PSG, Inter Milan) donnés dans la presse, il faut mettre une pièce sur… Paris.

“À mon avis, cela ne pourra pas aller au bout avec l’Inter, c’est trop compliqué. De ce que je sais, et avec ma grille de lecture, seul le PSG peut être positif pour Messi. A mon avis, il ira en France, c’est peut-être le bon championnat pour lui. Une ligue plus calme et moins dure que la Premier League. Manchester City, par contre, je les vois loin, car ils ne peuvent pas se le permettre, ce serait une dépense trop importante”, a déclaré Gianni Di Marzio. Une position atypique alors que Leo Messi est encore loin d’être effectivement parti de Barcelone.

En Argentine, le journal sportif Olé estime que le PSG est une “vraie option” pour Lionel Messi faute d’être la principale, qui est Manchester City. D’autant plus que des discussions ont déjà débuté entre le PSG et l’entourage de Lionel Messi grâce à des relais argentins de confiance, explique le média. Et puis, outre les millions, vivre à Paris, rejoindre ses amis Neymar et Angel Di Maria avec pour objectif gagner la Ligue des champions, l’idée peut être séduisante. Quoi qu’il en soit, le premier défi est juridique. Contractuellement, la star argentine peut-elle partir libre du Barça ? C’est le principal sujet chez le clan Messi.