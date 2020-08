Ginola : “À l’arrivée, on a un sentiment de regret”

La belle épopée du PSG lors du Final 8 de Ligue des champions a pris fin hier soir avec la défaite face au FC Bayern Munich en finale de la compétition (0-1). Malgré une belle résistance en première période, les Rouge et Bleu ont“manqué d’agressivité”, selon David Ginola. L’ancien Parisien a également mis en avant l’expérience du Bayern après l’ouverture du score, sur les ondes de RMC Sport.

“J’étais déçu pour les supporters parce que la manière n’était pas là, surtout en deuxième mi-temps. Tant que le score était de 0-0, le PSG a su contenir ses émotions. J’avais fait une interview avant le match et j’avais dit si vous pleurez, vous pleurez avant et pas après. Parce que si vous pleurez après, ça veut dire que vous n’avez pas fait ce qu’il fallait. À l’arrivée, on a un sentiment de regret et je pense qu’Ander Herrera est très juste dans ses propos. Ça veut dire qu’on n’a pas une équipe qui a vraiment joué 90 minutes à fond, a déclaré David Ginola dans la nouvelle émission de RMC Sport, “Top of the Foot”. Il y a une chose qui est fondamentale et qu’il ne faut pas oublier. Hier (dimanche soir, ndlr), le Bayern Munich a gagné sa sixième Ligue des champions, elle maîtrise son sujet. À 1-0, j’ai vu des joueurs munichois faire des efforts sur le porteur du ballon parisien, ils mettaient des tacles et ils étaient agressifs parce qu’ils se rendaient compte que pour conserver ce résultat il fallait être agressif sur le porteur du ballon. Ils ont montré qu’ils avaient de l’expérience. Je pense que dans l’absolu, le PSG a manqué d’agressivité (…) A un moment donné, le football c’est aussi ça. Je parle d’agressivité positive. Et les pleurs de fin de match, je pense que ce sont aussi des pleurs car les joueurs se rendent compte qu’ils n’ont pas utilisé tout ce qui était à leur disposition.”