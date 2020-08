Giuly : “Le PSG peut gagner, mais il ne faut pas le dire”

Le Paris Saint-Germain, dans un quart de finale pour le moins intense, est parvenu à décrocher sa place en demi-finale de la Ligue des Champions en venant à bout de l’Atalanta dans les tous derniers instants (1-2). Alors que de manière générale le vent ne semblait pas vraiment tourner en faveur des Parisiens en C1, est-ce que cet épisode peut permettre à Tuchel et ses hommes de rêver plus grand au sein de la compétition continentale ? Oui, estime Ludovic Giuly, ancien joueur rouge et bleu qui s’exprime pour Le Parisien, même si celui-ci préconise tout de même de ne pas s’enflammer outre mesure.

“La manière dont Paris a arraché sa place pour les demi-finales va lui servir ? Oui, c’est quelque chose qui va souder encore plus le groupe. Ça me rappelle notre épopée avec Monaco en 2003. On sentait que rien ne pouvait nous tomber dessus. Mais nous, on avait aucun joueur d’expérience à par Morientes. Le PSG en a plein. Quand tu vis ce scénario, tu te dis que c’est ton année et que rien ne peut t’arriver. Ça te montre que tu as raison de ne jamais baisser les bras. La bonne année pour Paris ? Le danger, c’est de le croire trop (…) Paris va récupérer Di Maria, Mbappé a été super bien géré par Tuchel et Neymar est à fond. (…) Bien sûr que Paris a très largement les moyens d’aller en finale. Le PSG peut gagner, mais il ne faut pas le dire. Après, si je prends du recul j’ai l’impression que le tapis rouge est déjà déroulé pour Paris. Il n’y a plus qu’une marche à franchir pour marcher dessus et, en cas de finale, tout, absolument tout, pourra arriver.”