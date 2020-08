Gollini pense pouvoir reprendre in extremis pour le match face au PSG

Le gardien de but de l’Atalanta Bergame, Pierluigi Gollini, blessé dès la première minute du match contre l’Inter Milan samedi soir, souffre d’une hypertension du ligament croisé postérieur de son genou gauche. C’est donc un peu plus gênant que supposé. Le portier a communiqué via Instagram sur sa situation et sa détermination à jouer face au PSG. “Le traumatisme a provoqué une hyperextension du ligament croisé postérieur du genou. Mais il n’y a pas de blessure ligamentaire. Et donc ce sera une course contre la montre. Nous évaluerons jour après jour la situation. Parce que les guerriers n’abandonnent jamais”, a écrit Pierluigi Gollini sur le réseau social.

Le gardien de but de l’Atalanta devrait pouvoir reprendre in extremis pour le quart de finale de la Ligue des champions face au PSG, le 12 août. C’est ce que rapporte Sky Sport en Italie. Le départ de l’équipe bergamasque pour Lisbonne est prévu pour le 10 août.