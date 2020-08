Gomez : “Le huis clos est un avantage pour une équipe inexpérimentée comme nous”

Papu Gomez, le capitaine de l’Atalanta Bergame, sera sur la pelouse contre le PSG mercredi prochain à Lisbonne dans le cadre du quart de finale de la Ligue des Champions. Une rencontre qui se jouera à huis clos en raison de la pandémie du Coronavirus. Et pour Gomez, ce huis clos est un avantage pour son équipe.

“Ce n’est pas la même chose d’aller jouer au Parc des Princes avec 80 000 personnes (50 000, ndlr) que de disputer un match de 90 minutes sans public. C’est un avantage pour une équipe inexpérimentée comme nous“, estime Gomez dans une interview accordée à Fox Sports. L’Argentin qui a ensuite encensé l’équipe parisienne. “Nous parlons d’une équipe qui, du milieu de terrain à l’attaque, a tous les phénomènes et peut vous faire mal à tout moment. Nous les respecterons, mais nous essaierons d’attaquer et de gagner le match. Pour moi, pour le club et pour toute la ville, le fait d’arriver ici est spectaculaire. Nous avons confiance et nous savons que nous pouvons donner un peu plus.”