Gomez : “Tuchel sait qu’il est jugé exclusivement sur la Ligue des Champions”

Le PSG a conclu son mois de juillet avec pas moins de deux coupes nationales dans son escarcelle. Pourtant, le niveau de jeu affiché par les hommes de Thomas Tuchel a posé question et a soulevé des critiques. Un constat qui est sans doute cruel, estime Mélisande Gomez, mais qui est logique au vu du statut du club parisien.

Car oui, comme le rappelle la journaliste sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, le PSG est jugé à l’aune de la seule Ligue des Champions. Et cela rajoute d’autant plus de pression sur les épaules de Thomas Tuchel, surtout au vu de la formule inédite de cette fin d’édition 2019-2020.

“C’est vrai que le PSG a un tableau, cette année, où s’ils ne vont pas en finale, tu te dis que c’est tout de même un petit échec. Thomas Tuchel le sait et il a peut-être, pour la première fois, la pression du favori jusqu’à la finale. Le PSG est le favori de ce quart contre l’Atalanta, sans discussion possible. Ce sera également le favori de la demi-finale, sans discussion possible. Du coup, cela rajoute une pression énorme. Il sait que dans ce genre de club, et surtout au PSG, il est jugé exclusivement sur la Ligue des Champions. Est-ce que c’est juste, sans doute pas, mais c’est comme ça. Il a d’autres avantages liés à son contrat, on ne va pas pleurer, donc il faut qu’il supporte cette pression, qui n’est pas facile à supporter.“