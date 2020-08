Greg Coupet : “Keylor Navas ne surjoue jamais et j’aime cela”

Portier du PSG entre 2009 et 2011, Gregory Coupet croit en Keylor Navas. Pour le désormais entraîneur des gardiens du DFCO, c’est le profil qu’il faut pour Paris : une valeur sûre qui ne fait pas débat. “C’est simple : où sont les polémiques sur lui comme il y en a eu souvent sur des gardiens parisiens ? Il n’y en a aucune. Ce qui prouve que Navas fait l’unanimité dans l’équipe et chez les supporters. Sa plus grande force, c’est de rassurer”, juge l’ancien gardien de but dans Le Parisien. “On ne voit jamais Navas gueuler sur ses défenseurs ni paniquer. Ça, c’est la marque des très grands gardiens. Tout chez Navas, va dans l’hyper-efficacité et le geste juste. Jamais il ne surjoue. J’aime cela.“