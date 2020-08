Grimault : “Je n’ai jamais vu Tuchel aussi apaisé, aussi détendu”

On y est presque, dans 24 heures, un tout petit peu moins désormais, le PSG jouera sa demi-finale de Ligue des Champions face au RB Leipzig, un match pour l’Histoire. Et si beaucoup louent la cohésion qui semble régner au sein de cette formation rouge et bleu à l’approche de cette échéance capitale, Dominique Grimault a, lui, envie de mettre en exergue Thomas Tuchel, et plus précisément son langage corporel. C’est simple, à ses yeux, le coach allemand respire la sérénité.

“Il y a des incertitudes, on les connait : Verratti ne jouera pas, Navas ne jouera pas… La question sera aussi de savoir si Tuchel titularisera, ou non, Icardi. Moi, j’ai envie de revenir sur l’expression de Tuchel, que je n’ai jamais ressenti aussi détendu, apaisé, comme regonflé. Regonflé non seulement par les derniers résultats du PSG, mais je pense qu’il est surtout regonflé parce qu’il sent qu’il se dégage de son équipe quelque chose d’inédit. Je suis aussi étonné de voir Ander Herrera quasiment à toutes les conférences de presse, alors que ce n’est pas un leader sur le terrain. Il est là sans doute car il fait partie de ces joueurs qui savent cimenter un groupe. Je suis confiant parce que je pense que c’est une équipe qui a, aujourd’hui, pleinement conscience et confiance en elle“, a exposé Grimault sur le plateau de La Chaîne L’Equipe.