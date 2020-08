Guégan : “El Chadaille Bitshiabu fera une très belle carrière”

Hier, lors de la victoire contre Sochaux (1-0), Thomas Tuchel a offert du temps de jeu à plusieurs de ses jeunes joueurs pour la première fois en équipe première (Nagera, Michut, Simons, El Chadaille Bitshiabu…). Pour le Parisien, Hervé Guégan – ancien entraîneur des équipes U16 et U19 du PSG – est revenu sur cette première forcément spéciale pour les titis parisiens. “Pour eux, cette rencontre représente plus qu’un match officiel de jeune. C’est la première fois qu’ils jouent avec les pros, il y a tout le staff qui est là et ils savent très bien qu’ils vont être jugés. Ils ont joué en étant hyper concentrés et motivés“. Hervé Guégan qui conclut en se montrant optimiste pour la suite de la carrière de El Chadaille Bitshiabu. “El Chadaille est un joueur très talentueux avec beaucoup de qualités qui fera une très belle carrière.“