Guérin : “Contre Dortmund, on a vu le PSG exploser un plafond de verre”

Le Paris Saint-Germain va écrire une nouvelle page de son histoire ce dimanche en rencontrant le Bayern Munich en finale de la Ligue des Champions. Le club de la capitale a battu ce mardi le RB Leipzig (3-0) au terme d’un match très maitrisé. Une rencontre qui a énormément plu à Vincent Guérin.

Interrogé par le quotidien Le Figaro, l’ancien parisien a été séduit par le jeu développé par les Rouge & Bleu mais aussi par leur état d’esprit.

Extraits choisis.

Le match du PSG contre Leipzig :

Cela fait longtemps que je n’avais pas vu un match aussi abouti dans la maîtrise du jeu court, long ou profond. (…) On n’a jamais eu le sentiment que Leipzig pouvait inquiéter Paris.

Un changement sur le plan mental ?

À mon avis, le match de Dortmund a été une étape clé pour ce groupe de joueurs. Il leur a permis de comprendre qu’il fallait aller au bout des choses, dans le contexte particulier du coronavirus. (…) Leur qualification dans le temps additionnel contre Bergame prouve leur envie farouche et leur ténacité.

Le match de Di Maria :

On parle souvent de Neymar et de Mbappé, mais Di Maria produit de très grandes saisons depuis plusieurs années. (…) Il est complet et a la rage. C’est du haut niveau. Lui aussi est un joueur d’exception.

Quelle signification une victoire en Ligue des champions ?

Ce serait génial… Ou, plutôt, ça va être formidable ! Dommage qu’il ait fallu attendre aussi longtemps pour revivre cette opportunité. (…) Aujourd’hui, le club peut grandir en rapportant le trophée. Paris doit écrire son nom dans cette sphère.

Comment gagne-t-on une finale de Coupe d’Europe ?

Il n’y a pas de recette miracle. Et si j’en connaissais une, j’aurais gagné deux fois la Coupe d’Europe ! (Défaite 0-1 en finale de la Coupe des Coupes 1997 face au FC Barcelone). Cela dit, je pense que l’expérience est importante. (…) Contre Dortmund, on a vu ces joueurs exploser un plafond de verre cette année. Et maintenant, la finale va se jouer sur des petits détails…