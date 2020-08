Guérin : “Ils montrent un état d’esprit très positif, vont au-delà d’eux mêmes”

Demain (21 heures, RMC Sport 1), le PSG affronte Leipzig en demi-finale de Ligue des Champions. Une épopée européenne qui rappelle les plus belles heures sur le vieux continent des Rouge & Bleu dans les années 1990. Un des acteurs de ces années fastes – Vincent Guérin – a posé son regard sur le PSG version 2020.

“Il est bon le parcours, il est très bon même car on se retrouve dans le dernier carré avec la possibilité d’aller encore plus loin. Le match de Dortmund a été un match important sur le fait de renverser une situation où le match aller avait été un peu chaotique, se remémore Guérin dans une interview accordée à France TV Sport. Ce match-là les a renforcés psychologiquement pour un match couperet, ça leur sert aujourd’hui, on l’a vu contre Bergame notamment. Ils montrent un état esprit très positif, vont au-delà d’eux mêmes. Ils ne baissent pas les bras avant la dernière seconde.“

L’ancien milieu de terrain a également dévoilé les points forts et faibles du PSG selon lui.

“Ses forces ? Son état d’esprit et sa mentalité sont ses plus grosses forces. C’est ce qui les a caractérisés sur le dernier match : ne rien lâcher. Cela leur a été favorable en fin de match. Ça n’aurait peut-être pas été le cas auparavant. Je pense aussi que le PSG a un jeu collectif, une maîtrise du jeu globalement avec une possession assez forte. C’est un acquis assez important pour la confiance d’une équipe. Ses faiblesses ? C’est ce qu’on a entraperçu, notamment sur le facteur émotionnel, sur un test comme celui-là. Ses craintes et ses peurs peuvent ressurgir mais je pense qu’il y a vraiment du progrès à ce niveau.“